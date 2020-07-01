У Вінниці розпочалася перша за час карантину виставка-ярмарок

Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати у середу відновив роботу: вперше з часу оголошення карантину тут проводиться Міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок продуктів харчування та товарів легкої промисловості «Подільський ярмарок -2020».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Експоцентру Вінницької торгово-промислової палати Юрій Кулаков.

«Через епідемію коронвірусу ми вимушено не працювали три з половиною місяці. Після пом’якшення карантинних обмежень маємо можливість відновити свою роботу: сьогодні стартуємо Міжрегіональною універсальною виставкою «Подільський ярмарок -2020». Проведення таких заходів є одним із чинників пожвавлення ділової активності і можливості для виробників знайти нові ринки для своєї продукції в умовах кризи», - повідомив Кулаков.

За його словами, участь у Міжрегіональній універсальній виставці-ярмарку «Подільський ярмарок -2020» беруть 52 підприємці з восьми регіонів України, які представляють у Вінниці продукти харчування та товари легкої промисловості.

Експоцентр повертатиметься до звичного режиму роботи поступово. До середини серпня виставки проводитимуться раз на два тижні і триватимуть по три дні. Надалі ж у закладі планують повернутися до звичного графіку роботи, який передбачає щотижеві виставки різноманітного спрямування, які експонуватимуться по 4 дні.

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

Пом’якшення карантину почалися з 11 травня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують або ж посилюють залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.