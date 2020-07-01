Суд у справі Добкіна переносили вже більше 10 разів

Райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі щодо незаконної передачі землі в рамках так званої кооперативної схеми, де одним із підозрюваних є ексголова Харківської ОДА та колишній народний депутат Михаило Добкін.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

Причина перенесення судового засідання – відсутність учасників процесу.

"Засідання у справі, де фігурує Михайло Добкін, не відбулося, бо ніхто зі сторін процесу не прийшов. Усі вони заздалегідь направили клопотання про перенесення розгляду зі своїх причин", - зазначили у суді.

Наступне засідання у справі призначено на 22 липня, поінформували в суді, додавши, що засіданні "відкладалися більше 10 разів, починаючи з 2018 року".

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня судове засідання у справі щодо незаконної передачі землі в Харкові, де фігурує Добкін, було перенесено через карантин на 30 червня.

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У цій справі йдеться про 36 земельних ділянок в Харкові загальною площею 78 га нормативною вартістю понад 220 млн грн.

15 вересня 2016 року у справі про розкрадання землі за "кооперативною схемою" проводили обшуки в Харківській міськраді та готелі "Національ", де мешкає мер Харкова Геннадій Кернес.