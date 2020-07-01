Голову Львівської ОДА обурило масове порушення карантину вірянами

Голова Львівської ОДА Максим Козицький на засіданні обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій гостро зреагував на масове порушення карантину під час масового купання вірян минулими вихідними.

Про це інформує сайт ЛОДА.

«Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи. Саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні», - наголосив Козицький.

На засіданні вирішили продовжити карантинні обмеження в області до 7 липня, а також посилити покарання осіб, які не дотримуються вимог МОЗ, зокрема прочан, котрі «боролися» з коронавірусом за допомогою «цілющої» води.

Масове купання відбулося 28 червня у джерелі в селі Новосілки, поблизу Раківця. Про це повідомив львів'янин Віктор Католик оприлюднивши у Facebook відео, на якому добре видно, що люди не лише ходять босоніж у воді, а й умивають обличчя. Усі учасники масового заходу перебували без масок і не дотримувалися дистанції.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%). Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА протягом останніх семи днів сягнула 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).

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«Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19% при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 - 24,9% при нормі нижче 11%», - додав директор департаменту.

Як повідомлялося, у Львівській області під час карантину не дозволено збиратися групами більш як 10 людей. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Фото: loda.gov.ua