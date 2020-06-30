Напад на керівників нацпарку: в Одесі пікетували прокуратуру, вимагаючи покарати винних

Під стіни прокуратури прийшли також співробітники нацпарку Ірина Вихристюк, керівник відділу Іван Русєв та інші екологи, що розкрили подробиці і причини нападу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом чотирьох років ми неодноразово передавали в поліцію безліч протоколів про виявлені правопорушення на території нацпарку, вказуючи імена конкретних осіб, зверталися також з заявами про злочини, але належних заходів до винуватців не прийнято. У підсумку тривають, наприклад, порубки і продажі лісу, а представники поліції і місцевих органів влади закривають на це очі. Не поповнюються, зрозуміло, і місцеві бюджети. За нашими підрахунками, за 2018 рік недоотримано понад 700 тисяч гривень. Не дивно, що розкриття нами правопорушень на території нацпарку призводить до злочинних нападів з боку губителів природи, останнє з яких мало місце при підтримці найнятих "тітушок" 29 червня", - розповіла директор НПП "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк журналістам.

За словами Вихристюк, коли прибулі в приморський лісовий масив співробітники нацпарку почали складати протокол, на неї і Івана Русєва раптово "напали, повалили на землю, били."

Учасники акції протесту вимагали від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності губителів природи і тих, хто, за їхніми словами, покриває правопорушників в Татарбунарському відділі поліції і ГУ НП в Одеській області.

Співробітники НПП "Тузлівські лимани" вкотре звернулися з заявами в поліцію і пройшли в Одесі судово-медичну експертизу.

За словами підполковника МВС в відставці Владислава Сердюка, "напад на посадових осіб у нацпарку - це вже не перший конфлікт між представниками держави і групою осіб, які нахабно ігнорують вимоги природоохоронного законодавства. Все це при потуранні поліції триває близько п'яти років. І може закінчитися трагедією - губителі природи можуть серйозно покалічити екологів, які чесно виконують свої обов'язки на посадах з охорони природи ".

Прокурор запросив директора нацпарку Ірину Вихристюк, керівника науково-дослідного відділу НПП Івана Русєва і начальника відділу держохорони нацпарку Віталія Димова в будівлю облпрокуратури для дачі заяв за фактом нападу на них 29 червня.

Представників адміністрації нацпарку також запросив розповісти про тривожну ситуацію в НПП "Тузлівські лимани" голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня співробітники нацпарку отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу на них групи підприємців, які незаконно захопили, на думку керівництва адміністрації НПП "Тузлівські лимани", 27 га території лісового урочища в селі Лебедівка Татарбунарського району. Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами побиття працівників НПП "Тузлівські лимани" при виконанні ними посадових обов'язків.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року, площа - 27 тис. 865 га.