У Запорізькій області несправні три із п’яти габаритно-вагових комплексів

У Запорізькій області не вистачає фахівців управління Укртрансбезпеки та габаритно-вагових комплексів.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА.

“На території Запорізької області у наявності є 5 пересувних габаритно-вагових комплексів. Наразі три з них несправні, у користуванні перебувають два функціонуючих комплекси, які на сьогодні працюють на в’їзді у м. Запоріжжя та м. Бердянськ”, - поінформували в ОДА.

В області налічується 10 майданчиків, придатних для проведення габаритно-вагового контролю. Службою автомобільних доріг у Запорізькій області спільно з Управлінням патрульної поліції визначено 60 місць відстою великовагових автомобілів. Проте для цілодобового контролю за рухом вантажівок не вистачає фахівців управління Укртрансбезпеки, також не вистачає самих габаритно-вагових комплексів.

Чиновники заявляють, що перевізники нехтують обмеженнями та пускають великогабаритний транспорт на дороги. Через високу температуру вантажівки розбивають вже збудовані чи відремонтовані дороги. Особливо це стосується курортного напрямку та району кар’єрів.

Як повідомлялося, на сьогодні обмежено рух на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення для транспортних засобів масою понад 24 тонни з 08.00 до 20.00 при температурі вище +28.