На Харківщині за добу - 36 нових хворих на COVID-19

У Харківській області кількість випадків інфікування коронавірусом зросла за добу на 36 - до 2133.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Харківському обласному центрі МОЗ України.

"За останню добу на Харківщині - 36 нових хворих на COVID-19, також зареєстровано 39 нових підозр на коронавірус. Про подальше послаблення карантину поки що не йдеться", - зазначили у центрі.

Всього, додали у центрі, станом на 30 червня на Харківщині з початку карантину зафіксовано 3 412 підозр на COVID-19, з яких 2 133 випадки підтверджені, у тому числі 1 тис. 466 випадків - у Харкові.

За цей час 1 тис. 87 пацієнтів одужали, 80 – померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

За даними МОЗ, на сьогодні не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів Київ та 14 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Фото: CTK Photo/Укрінформ