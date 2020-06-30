Через сильні зливи очікують підйом води у річках Закарпаття

У Закарпатській області через сильні зливи 30 червня очікується підвищення рівнів води у річках з пiдтопленням понижених мiсць, утворенням локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.

Про це повідомляє ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентра, вночi 30 червня по Закарпатській областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав; утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по мiрi розвитку синоптичної ситуацiї гiдрологiчнi прогнози будуть уточнюватись.

Крім того, 30 червня на р.Боржава - с.В.Ремети очiкується вiдновлення пiдвищення рiвня води на 0.8 - 1.3 м (над рiвнем на 8 год 30 червня), з початковим виходом води на заплаву.

Як повідомлялось, 30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені. Також впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків. У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.

Як повідомляв Укрінформ, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.