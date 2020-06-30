На вулиці Житомира вийдуть перші білоруські тролейбуси

Найближчими днями Житомиром почнуть курсувати перші 5 із 50 тролейбусів білоруського виробництва.

Транспортні засоби комунальному підприємству "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" передали мер обласного центру Сергій Сухомлин і посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У минулому році у нас проходив економічний форум (другий Форум регіонів України та Республіки Білорусь – ред.) і тоді ми підписували меморандум про постачання тролейбусів для міста Житомира. Сьогодні ми перші 5 тролейбусів передаємо нашому комунальному підприємству для того, щоб через декілька днів вони вже вийшли на маршрути міста Житомира", - зазначив мер Житомира.

Як зазначив Сокол, база виробництва тролейбусів – це білоруське підприємство "Белкомунмаш", а збирали їх у Луцьку. Решту 45 тролейбусів складуть та передадуть Житомиру до кінця року.

Директор "БКМ-Україна" Микола Романюк зауважив, що гарантія на кузов тролейбуса становить 12 років, на всі основні вузли та агрегати 3-5 років.

"Повна гарантія без обмеження пробігу – це 24 місяці з моменту запуску в експлуатацію", - додав Романюк.

На вулиці Житомира вийдуть перших 5 білоруських тролейбусів / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

Як розповідають водії Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, нові тролейбуси значно зручніші, ніж ті, якими вони їздять зараз. Зокрема, транспортні засоби можуть проїхати на акумуляторній батареї 500 метрів, якщо на дорозі трапляються аварійні ситуації. Крім того, вони обладнані кондиціонерами, камерами спостереження, відкидним пандусом.

Перші 5 тролейбусів вийдуть на маршрут №1 та курсуватимуть центральної частиною міста. Загалом на нього планують запустити 24 нові транспортні засоби.

Читайте також: У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine

Минулого року Житомир підписав грантову угоду з ЄБРР по кредиту на 10 млн євро для придбання 50 нових тролейбусів. Постачальником під час тендеру обрали підприємство "Белкомунмаш".