На Харківщині суд взяв під варту затриманого за стрілянину по відпочивальниках

Барвінківський райсуд узяв під варту затриманого за стрілянину по відпочивальниках у лісі.

Про це корреспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Напередодні суд обрав затриманому чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 діб", - зазначили у суді.

Підозрюваний, додали у суді, визнав, що стріляв по людях з пістолета, який йому дав знайомий, але наполягає, що люди його спровокували. "Відпочивальники, як він каже, відмовилиися відвезти його додому, а коли він зробив їм зауваження через сміття, почали насуватися на нього, через що він злякався та почав хаотично стріляти".

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 27 червня до Барвенківського відділення поліції надійшло повідомлення про стрілянину. У селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов чоловік та зробив кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян.

За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Обох доставили до лікарні, один із відпочивальників - 27-річний чоловік від отриманих поранень помер. На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

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Слідство відкрило два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.