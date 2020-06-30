На Вінниччині зафіксували 18 нових випадків COVID-19

У Вінницькій області 1864 хворих на COVID-19, за добу зафіксовано 18 нових випадків інфікування коронавірусом.

Такі дані містить Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії на Вінниччині одужали 1179 інфікованих, або 62% від загальної кількості. Продовжують хворіти 657 осіб.

Нових летальних випадків у регіоні немає.

Вінницьким обласним лабораторним центром зафіксовано 2737 підозр на коронавірус, упродовж доби – 19 нових випадків.

Як повідомлялося, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадків COVID-19, за добу — 706 нових. Зафіксовано загалом 1159 летальних випадків. Одужали 19115 осіб.