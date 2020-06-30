У Франківську збільшують кількість місць у лікарнях для хворих на COVID-19

В Івано-Франківських лікарнях збільшують кількість місць для пацієнтів з CОVID-19.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Одне із перших питань, які заслухав на оперативній нараді - про ситуацію із захворюванням на коронавірус у місті. Впродовж останнього часу кількість хворих не зменшується, а навіть й збільшується. Саме тому важливо опрацювати питання збільшення кількості місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом у разі потреби. Зокрема мова йде про підготовку так званих лікарень "другої хвилі". А також потрібно врегулювати питання госпіталізації у міські заклади першочергово пацієнтів міста. Дав доручення опрацювати це питання, щоб ми були готовими», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що карантин у місті не закінчився і закликав містян дотримуватись усіх вимог, щоб знову не зупинити транспорт та не закрити всі заклади.

Відомо, що в Івано-Франківську хворих з підозрою на CОVID-19 приймають два медичні заклади, підпорядковані міській раді.

Станом на 30 червня на Прикарпатті лабораторно підтверджені 2395 випадків захворювання на коронавірус, 1098 людей одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.