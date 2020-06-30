На Прикарпатті через негоду "відрізані" шість гірських сіл

В Івано-Франківській області транспортне сполучення до шести населених пунктів у Верховинському та Косівському районах обмежене повністю, до трьох - частково.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. «Обмежено транспортне сполучення до 9 населених пунктів: Верховинський район – 6 (с. Дземброня, с. Бистрець, с. Шебене, с. Грамотне, с. Стовпні, с. Кохан - повністю), Косівський район - 3 (с. Шепіт - повністю, с. Космач, с. Бростури - частково). Читайте також: На західній Україні підтоплені 147 будинків, зруйновані понад 150 км доріг Через сильні опади з 21 до 25 червня на Прикарпатті залишаються підтопленими 15 житлових будинків, понад 460 присадибних ділянок, 1650 колодязів. В області через сильну повінь зруйновані 93 мости та 149 км автодоріг.