У Маріуполі одужали 106 зі 122 пацієнтів з COVID-19

У Маріуполі Донецької області від початку карантину вже одужали 106 зі 122-ох пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це 29 червня повідомили в Маріупольській міській раді.

"Всього в Маріуполі зафіксовано 122 випадків захворювання на коронавірус, 106 пацієнти одужали", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що за весь час пандемії у Маріуполі зареєстрований один летальний випадок в лікарні інтенсивного лікування.

Також повідомляється, що наразі у місті на лікуванні знаходиться 17 пацієнтів, у яких підтверджено COVID-19; 4 пацієнти з підозрою на коронавірус; всі пацієнти перебувають під медичним наглядом.

Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 52 особами, які контактували з пацієнтами з підозрою та хворими COVID-19, і 19 жителем, які прибули з-за кордону.

Як повідомлялося, на ранок 29 червня в Україні виявлено 43 628 випадків COVID-19, з них 646 нових випадків.

У Донецькій області з початку епідемії зареєстровано 481 випадків коронавірусної хвороби, з них 9 летальних, 196 людей одужали.