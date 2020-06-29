Вітер зірвав частину покрівлі амбулаторії на Закарпатті

"29 червня о 18:08 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що через складні погодні умови у с. Концово Ужгородського району вітром пошкоджено покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на площі близько 80 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відбулось падіння дерева на проїжджу частину у даному населеному пункті.

На місце події залучено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Фото: ДСНС