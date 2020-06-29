Велика вода: підтоплення загрожує дорозі Одеса-Рені
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентра, 29-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ввечерi 29 та вночi 30 червня по Закарпатськоi областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:
- на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м;
- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав;
- утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.
По мiрi розвитку синоптичної ситуацiї гiдрологiчнi прогнози будуть уточнюватись.
Крім того, ввечерi 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.
У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.