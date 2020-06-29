Велика вода: підтоплення загрожує дорозі Одеса-Рені

В Україні 29-30 червня прогнозується підвищення рівнів води у річках Одеської, Закарпатської, Львiвської, Iвано-Франкiвської та Волинської областей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентра, 29-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ввечерi 29 та вночi 30 червня по Закарпатськоi областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:

- на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м;

- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав;

- утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.

По мiрi розвитку синоптичної ситуацiї гiдрологiчнi прогнози будуть уточнюватись.

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Крім того, ввечерi 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.