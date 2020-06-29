Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини

Дружина депутата Миколаївської обласної ради загинула від поранення в голову.

Про це інформує ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

"Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

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Зазначається, що 33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються.

За даним фактом поліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (убивство).