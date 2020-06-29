На Київщині за добу - 40 нових випадків COVID-19
Укрінформ
У Київській області підтверджено 2546 випадків інфікування коронавірусом, за добу - 40.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2546 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 216 дітей та 463 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 40", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на стаціонарному лікуванні – 284, на самоізоляції – 2262.
Одужали 1319 осіб (у т.ч. 110 дітей). За час пандемії померло 50 осіб.
Як повідомлялося, станом 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.