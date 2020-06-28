На Харківщині оголосили підозру чоловіку, який стріляв у відпочивальників

Чоловіку, причетному до смертельної стрілянини на Харківщині, оголошено підозру.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства та замаху на вбивство громадян», - йдеться в повідомленні.

Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, увечері 27 червня в селі Гусарівка на Харківщині чоловік відкрив стрілянину по групі із 10 відпочивальників з дітьми. Двоє дорослих зазнали поранень, один з них - 27-річний чоловік - помер.

За попередньою інформацією, 53-річний стрілець, житель Барвінківського району, перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього вилучили пістолет.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.