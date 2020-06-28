На Донеччині за добу підтвердили ще 29 випадків COVID-19

У Донецькій області за добу лабораторно підтвердили ще 29 нових випадків коронавірусної хвороби, у т. ч. у 8-місячної дівчинки. З них 24 – у Слов’янську.

Загалом у регіоні підтвердили COVID-19 у 441 особи, повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Плюс 29 нових випадків COVID-19 лабораторно підтвердили на Донеччині протягом доби 26 червня", - написав очільник області.

Він уточнив, що 24 нові випадки зафіксовані у Слов'янську – це жінки віком від 38 до 84 років, четверо з них – медпрацівниці, у Маріуполі — три людини: 32-річна жінка і чоловіки 49 і 56 років, та по одному у Костянтинівці - 8-місячна дівчинка і Краматорську - 47-річна жінка.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 441 випадок коронавірусної хвороби, з них 9 летальних, 193 людини одужали.

Як повідомлялося, станом на суботу, 27 червня, в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадки COVID-19, за добу — 948 нових випадків.