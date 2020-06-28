На Рівненщині за час пандемії на COVID-19 захворіли понад 400 медиків

За весь час поширення коронавірусу у Рівненській області інфікувались 434 медпрацівники.

Загалом же в регіоні виявили 3568 випадки захворювання, повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

За його словами, станом на 27 червня коронавірус підтвердили у 57 мешканців області. Зокрема, захворіли 10 осіб із Березнівського району, 10 – з міста Вараш та 15 людей із Сарненського району. Вік нових хворих від 13 до 83 років. Окрім того, за час пандемії COVID-19 зареєстрували у 214 дітей. Через ускладнення, викликані COVID-19, померли 67 людей.

Наразі подолали хворобу 1739 жителів області. 27 червня одужало ще 28 людей із Березнівського, Рівненського, Сарненського районів та м. Рівне. На дослідженні в лабораторіях залишилось 408 зразків.

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Нагадаємо: станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужали 18 299 осіб.

Фото: СТК