На Київщині вже 2467 випадків коронавірусу, за добу - 48

У Київській області офіційно підтверджено 2467 випадків коронавірусного захворювання, з них 48 за останню добу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

«За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 27 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2467 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 204 дитини та 454 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 48», зазначили в ОДА.

За її інформацією, за період з 14 березня 2020 всього до обласного лабораторного центру надійшла 5840 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 49 повідомлень про підозру.

Наразі встановлено медичне спостереження за 9471 контактною особою.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема 948 за останню добу.