Повінь на заході України: у рятувальних операціях задіяні 1,5 тисячі осіб

На сьогодні в рятувальних операціях через стихію на заході України задіяно близько 1,5 тис. нацгвардійців і рятувальників.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми кинули всю техніку, яку можливо. Працює приблизно шість одиниць нашої техніки - від санітарних вертольотів до вертольотів, які возять вантажі та людей, транспортний літак, гірничорятувальна рота Нацгвардії", - зазначив Аваков.

Також, за його словами, у Галицькому районі по спецпроцедурі була евакуйована лікарня, яка приймала хворих на COVID 19.

"Дев'ять хворих довелося евакуювати за спеціальною процедурою в Івано-Франківськ", - підкреслив він.

Міністр висловив припущення, що гостра фаза рятувальної операції триватиме близько 10 днів.

"10 днів, я думаю, буде йти гостра фаза ліквідації наслідків", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 23 червня в західних регіонах країни через сильні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

За словами міністра внутрішніх справ, Україна зіткнулася з набагато більш серйозним збитком, ніж це було при аналогічних природних катаклізмах в 1998 і 2008 роках.