В Україні відновили доставку пошти та пенсій у західні області

Доставку пошти у західні області відновлено, пенсії виплатили 99,7% відділень.

Про це повідомила прес-служба національного поштового оператора "Укрпошта".

"Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс і кореспонденція буде доставлена адресатам у населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Пенсії та соціальні допомоги виплатили 99,7% відділень", - повідомили в компанії.

Наразі, через зсув грунту пенсії не доставлені лише в три відділення "Укрпошти".

"До трьох відділень (по одному відділенні зв’язку у Галицькому, Верховинському, Тлумацькому районах) поки не можливо доставити пенсії через зсув ґрунту та затоплення доріг. Вони будуть виплачені після відновлення автосполучення із цими трьома населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

Наразі "Укрпошта" аналізує оперативну інформацію від регіональних філій про ситуацію та моніторить повідомлення ДСНС. У разі ускладнення погодних умов у компанії обіцяють перелаштовувати маршрути доставки відправлень та повідомляти про стан доставки кореспонденції.

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Як повідомлялося, обмеження доставки були викликані складними погодними умовами і внаслідок цього підтопленням ряду населених пунктів у цих областях та частковим порушенням транспортного сполучення.