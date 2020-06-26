У Чернігові та Запоріжжі підняли прапори кримськотатарського народу

Чернігівська міська рада вивісила біля входу в свою будівлю національний прапор кримськотатарського народу.

Про це у Facebook повідомила пресслужба міської ради.

"Сьогодні - День кримськотатарського прапора. За пропозицією Голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та членів Асоціації міст України в цей день разом із Державним прапором України стяг кримськотатарського народу піднятий на флагштоках будівель міських рад міст-обласних центрів України", - йдеться у пості.

Зазначається, що Чернігівська міська рада підтримує таку ініціативу і вважає Крим - Україною.

В центрі Запоріжжя на площі Фестивальній також підняли прапор кримських татар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей день особливий для кожного кримського татарина. Це день нашого прапора, який було прийнято у 1917 році. Блакитний стяг, на якому є тамга - знак ханського роду Гіреїв, це знак справедливості. Вже декілька років підіймаємо наш прапор разом із українським. Ми єдині, ми підтримуємо кримських татар, які живуть на півосторові. Ми хочемо показати єдність”, - сказала одна із організаторів заходу, голова кримськотатарської організації “Ана-Юрт” Ніяра Мамутова.

У Запоріжжі підняли прапор кримськотатарського народу / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У заході взяли участь кілька десятків людей. Організатори роздавали перехожим прапорці та браслети із національним символом кримських татар.

День кримськотатарського прапора — день шанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року.