В Україні через негоду без світла - сім населених пунктів

В Україні станом на ранок 26 червня залишаються знеструмленими 7 населених пунктів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 26 червня залишається знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, а саме: Івано-Франківська – 6 та Чернівецька – 1», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок 24 червня було знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.