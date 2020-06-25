Президент прибув на Прикарпаття
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава держави особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней.Також Володимир Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Президент також проведе на Прикарпатті нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.
Як повідомлялося, внаслідок ускладнення паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинуло троє людей.
В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.