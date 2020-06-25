На Тернопільщині постраждалих від паводку немає, ситуація стабілізується - ОДА

У Тернопільській області наразі постраждалих від стихії немає, ситуація контрольована, і вона поступово стабілізується.

Про це в ефірі 112 сказав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, коментуючи перебіг подій у підтоплених селах області.

«Ситуація зараз стабілізується. Постраждалих поки що немає. У селі Устя-Зелене є дві дамби, одна з яких не витримала стихії, інша поки що протистоїть воді. Затоплені сільськогосподарські угіддя, заплави, але саме село не дуже постраждало. Зараз хвиля води пішла на Заліщицький район. А в Монастириському – затопило село Коропець, десь до 40 будинків, там вода стоїть від 20 до 40 см. Працюють рятувальники, відкачують воду із замулених колодязів, підвалів», - розповів Труш.

За його словами, у згаданих селах напередодні відселили людей. Цілу ніч рятувальники, поліція , надавали допомогу людям, які залишилися вдома, бо не хотіли покидати свої оселі.

Дехто із селян сьогодні вже почав повертатися у свої домівки, розпочали підраховувати збитки від стихії.

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Як повідомляло агентство, внаслідок тривалих дощів на Тернопільщині з берегів вийшли Дністер та його ліві притоки. У Монастириському районі рівень води в річці піднявся до 8 метрів. Найбільше постражади села Устя-Зелене, Вістря та Коропець.