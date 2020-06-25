Повінь зруйнувала дорогу до водоспаду Гук на Прикарпатті

Карпатський національний природний парк радить туристам утриматись від мандрівок за маршрутом «Урочище Женець – водоспад Гук», оскільки повінню зруйнована дорога, і ділянка маршруту знаходиться в аварійному стані.

Про це повідомляє Карпатський національний природний парк у Facebook.

«Еколого-пізнавальна стежка «Урочище Женець – водоспад Гук». Доїхати автомобілем до водоспаду неможливо. Повінь обірвала автодорогу, роботи по відновленню якої плануються найближчим часом. Так як ця ділянка маршруту є в аварійному стані, відвідування пішими туристами також не рекомендується!», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, за інформацією КНП, мандрівку можна здійснити без перешкод по 4-х маршрутах: «На гору Говерла», «На гору Маковиця», «Стежка Довбуша» та до Вольєрного господарства, що у Яремче.

Як повідомлялося, біля Яремче під загрозою затоплення залишається село Микуличин.

На Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.