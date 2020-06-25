На Тернопільщині з підтоплених сіл евакуювали понад сотню людей

Через потужний паводок на Дністрі у Монастириському районі Тернопільщини постраждали села, відселено понад 150 мешканців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління ДСНС в області.

«У зв’язку з надмірними опадами на Заході України, в Монастириському районі на Тернопільщині спостерігається значний підйом води у Дністрі. Найбільше постраждали три населені пункти: села Устя Зелене, Коропець, Вістря. Зокрема, у селі Устя Зелене вода перелилася через дамбу, яка призначена для захисту сільськогосподарських угідь. Із небезпечної зони відселено 57 жителів», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними ДСНС, у селі Коропець підтоплено 15 приватних домогосподарств, 5 га городів, 15 господарських та 4 житлові будинки. Відселено 100 селян.

У селі Вістря підтоплено 16 домогосподарств, 5 житлових будинків, 14 господарських будівель, 16 колодязів, 87 сільгоспугідь угідь на площі 13 га, місцевий стадіон. На двох дорогах цього населеного пункту проїзд став неможливий.

Як повідомляло агентство, сьогодні у Днiстрi очiкується проходження максимальних рiвнiв паводку у місті Залiщики на Тернопільщині - 880 - 930 см, затоплення заплави, сільгоспугiдь, прирiчкових госпоб’єктiв та будинкiв у Борщiвському та Залiщицькому районах.

Раніше, робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішила підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 кубометрів за секунду. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах Могилева-Подільського, Ямполя (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Також у Івано-Франківській області через високий паводок на Дністрі затоплено частково низку населених пунктів, багато будинків залишилися без сполучення.

Фото: ДСНС