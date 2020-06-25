У Слов’янську спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті - захворіли 22 медики

В Донецькій області за добу лабораторно підтвердили ще 23 нових випадки коронавірусної хвороби, серед яких 22 – у медпрацівників психоневрологічного інтернату Слов’янська.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Плюс 23 нові випадки COVID-19 лабораторно підтвердили протягом доби 24 червня на Донеччині: 1 - у Краматорську, 22 - у Слов'янську», - повідомив очільник області.

Він уточнив, що у Краматорську захворіла 53-річна жінка, яка прибула із-за кордону, а у Слов'янську - медпрацівники психоневрологічного інтернату: 65-річний чоловік та 21 жінка віком від 35 до 70 років. Усі вони - з кола контактних осіб, у яких наявність коронавірусу була підтверджена раніше.

«Наразі проводиться обстеження всього персоналу та пацієнтів медзакладу», - зазначив Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 339 випадків коронавірусної хвороби, з них 8 летальних, 184 людини одужали.