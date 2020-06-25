Пік COVID-19 на Одещині: голова ОДА радить набирати "102" у разі порушень карантину

На Одещині протягом тижня удвоє збільшилась кількість випадків захворювань на COVID-19, а за минулу добу досягнуто піку захворюваності - зареєстровано 95 нових випадків.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций закликає у Facebook тих, хто бачить порушення вимог карантинних заходів, одразу телефонувати до поліції.

"Значний стрибок захворюваності та тривожний антирекорд зафіксував ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України". За останній тиждень кількість нових випадків збільшилась увдвічі порівняно з попереднім... А за минулу добу маємо 95 нових випадків. Цей антирекорд на 10% більший за пік захворюваності, який був на початку травня", - зазначив Куций.

За його словами, переважну більшість (39 випадків) зафіксовано у Болградському районі, є чимало в Одесі (15), Ізмаїльському (16) та Овідіопольському (6) районах. Загальна кількість підтверджених випадків становить 1466, «активних» — 50%.

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Очільник ОДА звернувся до всіх жителів області з закликом носити маски, уникати місць значного скупчення людей і вимагати від водіїв громадського транспорту та продавців у магазинах і на ринках використовувати засоби індивідуального захисту.

"У випадку порушень санітарних норм дзвоніть на 102. Поліція буде реагувати на порушення та випадки нараження оточуючих на небезпеку захворювання", - додав Куций.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня в Одесі, Ізмаїлі та п'яти районах області посилено карантинні заходи: правоохоронці перевіряють їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.

Крім того, заборонено проведення масових культурних чи розважальних, спортивних чи релігійних та інших заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Загалом в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.