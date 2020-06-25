На Київщині за добу - 41 новий випадок коронавірусу

У Київській області підтверджено 2373 випадки захворювання на коронавірус, за добу - 41.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2373 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 195 дітей та 442 медпрацівники - за весь період). Нових випадків за останню добу – 41", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

в Обухівському районі – 269;

Києво-Святошинському – 536;

Баришівському – 64;

Білоцерківському – 18;

Бориспільському – 97;

Броварському – 89;

Бородянському – 32;

Васильківському – 66;

Вишгородському – 42;

Іванківському – 9;

Макарівському – 20;

Миронівському – 34;

Кагарлицькому – 39;

Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13;

Рокитнянському – 7;

Ставищенському – 10;

Таращанському – 2;

Згурівському – 7;

Богуславському – 10;

Фастівському – 1;

Сквирському – 3;

Тетіївському – 10;

Яготинському – 4.

У м. Біла Церква – 133 підтверджених випадки; смт Баришівка – 8; м. Бровари – 84; м. Бориспіль​ - 78; смт Бородянка – 24; м. Буча – 57; м. Березань​- 25; м. Васильків – 42; смт Володарка – 4; м. Вишгород​ – 37; м. Ірпінь – 123; м. Макарів -5; м. Фастів – 46; м. Миронівка – 6; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 50; смт Ставище – 6; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів –4; м. Переяслав​- 23; смт Рокитне – 14; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 86; смт Згурівка – ​3; м. Тетіїв – 30; м. Славутич -2; м. Сквира – 3; смт Іванків – 8.

З них на стаціонарному лікуванні – 263, на самоізоляції – 2110.

Одужали 1185 осіб (у т.ч. 92 дитини). За час пандемії померли 48 осіб.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшли 5743 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9182 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу - 994.