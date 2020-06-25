На Київщині за добу - 41 новий випадок коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2373 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 195 дітей та 442 медпрацівники - за весь період). Нових випадків за останню добу – 41", - йдеться у повідомленні.
Лабораторно підтверджені випадки:
в Обухівському районі – 269;
Києво-Святошинському – 536;
Баришівському – 64;
Білоцерківському – 18;
Бориспільському – 97;
Броварському – 89;
Бородянському – 32;
Васильківському – 66;
Вишгородському – 42;
Іванківському – 9;
Макарівському – 20;
Миронівському – 34;
Кагарлицькому – 39;
Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13;
Рокитнянському – 7;
Ставищенському – 10;
Таращанському – 2;
Згурівському – 7;
Богуславському – 10;
Фастівському – 1;
Сквирському – 3;
Тетіївському – 10;
Яготинському – 4.
У м. Біла Церква – 133 підтверджених випадки; смт Баришівка – 8; м. Бровари – 84; м. Бориспіль - 78; смт Бородянка – 24; м. Буча – 57; м. Березань- 25; м. Васильків – 42; смт Володарка – 4; м. Вишгород – 37; м. Ірпінь – 123; м. Макарів -5; м. Фастів – 46; м. Миронівка – 6; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 50; смт Ставище – 6; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів –4; м. Переяслав- 23; смт Рокитне – 14; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 86; смт Згурівка – 3; м. Тетіїв – 30; м. Славутич -2; м. Сквира – 3; смт Іванків – 8.
З них на стаціонарному лікуванні – 263, на самоізоляції – 2110.
Одужали 1185 осіб (у т.ч. 92 дитини). За час пандемії померли 48 осіб.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшли 5743 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлення про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 9182 контактними особами.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу - 994.