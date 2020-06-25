На Буковині підтоплені вже 42 населені пункти

У Чернівецькі області станом на 22:00 підтопило вже 42 населених пункти у семи районах області. Після 20:00 вода у Пруті почала спадати.

Про це у Facebook повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

"Станом на 22:00, 24 червня підтоплено 42 населених пункти, 729 будинків та 712 підвалів, затоплено 1892 присадибні ділянки, пошкоджено 916,85 га сільськогосподарських угідь, відселено 131 особу, з них 41 дитину", - йдеться у повідомленні.

Крім того через негоду та паводок пошкоджено більше 12 кілометрів доріг та 17 мостів.

"Ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 7 населеними пунктами (Довгопілля, Конятин, Фошки, Стебні, Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району)", - додали у Чернівецькій ОДА.

️Тривають аварійно-відновлювальні роботи із укріплення пошкоджених ділянок дамби № 15Б у селі Банилів та дамби № 21 у Вижниці.

Рятувальники допомагають підвозити воду, продукти харчування для місцевого населення з підтоплених населених пунктів та відкачують воду з будинків.

Водночас на сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук відзначив, що рівень води у річці Прут за останні години почав знижуватись.

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Якщо о 20:00 рівень води у Пруті біля Чернівців сягав 6 метрів 52 сантиметри, то вже о 22:00 цей показник опустився 6 метрів 35 сантиметрів.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: Чернівецька ОДА