На Тернопільщині відселюють жителів потерпілих від паводку сіл

У Монастириському районі прийнято рішення про часткове відселення мешканців сіл, які потерпають від паводку.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС в області

«Місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про часткове відселення мешканців села Коропець та села Устя Зелене, де розпочався перелив води через дамбу, виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств», - йдеться у повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.

Як повідомлялось, напередодні у Дністрі в межах Монастириського району на окремих ділянках відбулося підняття води до 7 м, внаслідок чого підтоплено населені пункти, розмито окремі дамби

За даними Управління ДСНС в Тернопільській області, найбільш небезпечною залишається ситуація в Бучацькому, Монастириському, Бережанському та Заліщицькому районах, де продовжують підніматися рівні води у річці Дністер та лівих притоках, а саме в річках Золота Липа, Серет. Відтак є загрози підтоплень, виходу води на заплаву.

Проводиться добровільна евакуація з домогосподарств.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині фактично з початку червня мало не щодня випадають дощі, які викликали підняття рівнів води у Дністрі та його притоках.