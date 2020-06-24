До Могилева-Подільського, якому загрожує підтоплення, спрямували спецтехніку
Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація.
«Ми проінспектували ситуацію, визначили головні ділянки, куди вже потрібно спрямувати наші зусилля. В чотирьох місцях ми розпочнемо укріплення зон підтоплення мішками з піском. Підприємство «Камелот» надає 7 тонн піску для формування стримуючих укріплень. Це вже 80% успіху. До Могилева прямує спецтехніка швидкого реагування», - цитує відомство начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслана Шевчука.
Згідно з повідомленням, мерія Могилева-Поділського постійно комунікує з Дністровською ГЕС щодо резервів водосховища та обсягу скидів води. Всі служби працюють в режимі 24/7.
У місті вже підготували необхідний продовольчий резерв, визначили місця для евакуації людей.
Могилев-Подільський, загроза підтоплення
Як повідомлялося, у середу зафіксовані підтоплення садиб на кількох вулицях у м. Могилів-Подільський, м. Ямпіль, а також у кількох селах обох районів, розташованих уздовж Дністра.
У вівторок, 23 червня, Український гідрометеорологічний центр попереджав, що, залежно від величин скидів води Дністровською ГЕС, рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних позначок. Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводку, який виник унаслідок дуже сильних опадів у верхів’ях Дністра.
Тим часом в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів.
На Прикарпатті загинули три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.
У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано майже 400 людей.
Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль для координації роботи з подолання наслідків паводків.