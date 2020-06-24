До Могилева-Подільського, якому загрожує підтоплення, спрямували спецтехніку

До міста Могилева-Подільського (Вінницька область), якому загрожує підтоплення внаслідок скидів води Дністровською ГЕС для пропуску дощового паводку, спрямували спецтехніку швидкого реагування.

Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація.

«Ми проінспектували ситуацію, визначили головні ділянки, куди вже потрібно спрямувати наші зусилля. В чотирьох місцях ми розпочнемо укріплення зон підтоплення мішками з піском. Підприємство «Камелот» надає 7 тонн піску для формування стримуючих укріплень. Це вже 80% успіху. До Могилева прямує спецтехніка швидкого реагування», - цитує відомство начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслана Шевчука.

Згідно з повідомленням, мерія Могилева-Поділського постійно комунікує з Дністровською ГЕС щодо резервів водосховища та обсягу скидів води. Всі служби працюють в режимі 24/7.

У місті вже підготували необхідний продовольчий резерв, визначили місця для евакуації людей.

Могилев-Подільський, загроза підтоплення

Як повідомлялося, у середу зафіксовані підтоплення садиб на кількох вулицях у м. Могилів-Подільський, м. Ямпіль, а також у кількох селах обох районів, розташованих уздовж Дністра.

У вівторок, 23 червня, Український гідрометеорологічний центр попереджав, що, залежно від величин скидів води Дністровською ГЕС, рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних позначок. Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводку, який виник унаслідок дуже сильних опадів у верхів’ях Дністра.

Тим часом в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів.

На Прикарпатті загинули три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано майже 400 людей.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль для координації роботи з подолання наслідків паводків.