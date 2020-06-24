Зеленський - про паводки: Час зайнятися укріпленням берегів

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду системного рішення щодо розв'язання проблеми щорічного підтоплення в західних областях України.

Про це він заявив під час селекторної наради щодо наслідків негоди на Заході країни, на якій Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповідав останню інформацію про надзвичайну ситуацію в Івано-Франківській області, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші», – підкреслив Зеленський, звертаючись до глави уряду.

Своєю чергою Шмигаль проінформував, що обсяги затоплення перевершують масштаб 2008 року. Зокрема, за його даними, затоплена районна лікарня в місті Галичі, проводиться евакуація хворих з медичного закладу, але ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірусну хворобу.

Прем'єр-міністр також додав, що у Верховинський район Івано-Франківської області гелікоптером відправлено необхідні запаси води, хліба, продуктів та медикаментів. Він зауважив, що у гірських районах зруйновано дороги та мости, а доставка вантажів повітряним транспортом ускладнена через погодні умови. Шмигаль зазначив, що в область наразі доправлено майже три тонни гуманітарного вантажу.

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. До 29 населених пунктів в Івано-Франківській області немає під’їзду. В області зруйновано 110 км автодоріг та 90 мостів. Від стихії загинуло три особи. Одна зникла безвісти.

В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами.

У постраждалих населених пунктах відсутні електроенергія та водопостачання.

Уранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.