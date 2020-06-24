На Вінниччині підтопило три села і райцентр

У Ямпільському районі Вінниччини внаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС зафіксовано перші підтоплення садиб, розташованих уздовж Дністра у трьох селах і районному центрі.

Про це повідомляє Ямпільська РДА.

«На 14 годину рівень води у річці Дністер становить 4,6 м. Частково підтоплені присадибні ділянки в с. Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка та в м. Ямполі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, обсяг середньодобового скиду води Дністровською ГЕС наразі становить 2050 куб.м /с.

Місто Ямпіль та Ямпільский район розташовані нижче за течією Дністра від м. Могилева –Подільського, де перші підтоплення міських вулиць та городів і луків у селах Могилів-Подільського району були зафіксовані після 12.00. Пізніше місцеві жителі у соцмережах виклали відео затопленої набережної Дністра у межах міста.

У Могилеві-Подільському відбулося засідання «паводкового» комітету за участю голови ОДА Сергія Борзова та керівництва Управління ДСНС в області.

Як повідомлялося, 23 червня Укргідрометцентр попереджав, що залежно від величин часових скидів води Дністровською ГЕС рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районі м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводка, який виник унаслідок дуже сильних опадів у верхів’ях Дністра.

Тим часом в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів.

На Прикарпатті три людини загинули від стихії, ще одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано майже 400 людей.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.