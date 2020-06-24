У Чернівецькій області зростає рівень води у річці Прут. Кількість підтоплених населених пунктів збільшилася до 28.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Станом на 12:00 24 червня підтоплено 28 населених пунктів, 521 будинок та 445 підвалів, затоплено 1104 присадибні ділянки, пошкоджено 1,7 га сільськогосподарських угідь, відселено 116 осіб, з них 34 дітей, пошкоджено 0,92 кілометра доріг, 4 мости", - йдеться у повідомленні.

Частково без світла залишаються 5 населених пунктів у Путильському, Сторожинецькому, Хотинському та Кіцманському районах.

У 9 населених пунктах порушено газопостачання, ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 7 населеними пунктами (Довгопілля, Конятин, Фошки, Стебні, Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району).

На Буковині підтоплені 28 населених пунктів

Рятувальники вивезли у безпечне місце із підтоплених будівель 69 осіб, у тому числі 17 дітей.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи із укріплення пошкоджених ділянок дамби № 15 Б у селі Банилів та дамби № 21 у Вижниці. На випадок ускладнення ситуації ДСНС приведено в готовність 123 одиниці спеціальної та аварійно-рятувальної техніки", - додали у Чернівецькій ОДА.

Також рятувальники допомагають підвозити воду, продукти харчування для населення у важкодоступні місця підтоплених сіл, відкачують воду з підтоплених житлових будинків і підвалів.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: Чернівецька ОДА