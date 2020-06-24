Укрзалізниця з 25 червня відновить рух низки електричок на Львівщині

АТ "Укрзалізниця" відновить на Львівщині курсування 12 електричок з 25 червня та ще 8 - з 26 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця з 25 червня відновлює курсування 12 приміських поїздів по регіональній філії «Львівська залізниця». Також 26 червня буде додано ще 8 приміських поїздів", - ідеться у повідомленні

Таке рішення прийняте на основі рекомендації регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

У компанії закликають пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.

З розкладом додаткових електропоїздів можна буде ознайомитись на вебсайті регіональної філії «Львівська залізниця».

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Як повідомляв Укрінформ, із 26 червня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Почнуть курсувати поїзди №743/744 Дарниця, Київ — Львів, №715/716 Київ – Львів, №91/92 Київ — Львів та №12/11 Львів — Одеса.