У Карпатах розблокували дорогу через Буковецький перевал

В Івано-Франківській області дорожники розчистили проїзд через Буковецький перевал, який заблокований через зсуви грунту.

Про це повідомляє служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Проїзд через Буковецький перевал розблоковано! Нагадуємо, що на км 49 а/д Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський у с. Буковець стався зсув гірських порід», - повідомила служба автомобільних доріг в області.

Як повідомлялося, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків.

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Через повені зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

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В Івано-Франківській області загинуло троє людей від стихії, одна – зникла безвісти.

Буковецький перевал — перевал у Покутсько-Буковинських Карпатах. Розташований у Верховинському районі Івано-Франківської області, в межах села Буковець , на вододілі річок Рибниці та Чорного Черемошу. Перевалом проходить автошлях Р24: Косів — Верховина.

Фото: служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області