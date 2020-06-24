Укрзалізниця скасувала сім приміських поїздів на Прикарпатті

АТ "Укрзалізниця" в зв'язку з масштабними паводками на Прикарпатті із 24, 25 червня 2020 року тимчасово відміняє курсування 7 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"У зв’язку з масштабними паводками на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово, до подолання наслідків негоди, відмінила курсування 7 приміських поїздів на окремих напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, з 24 червня не курсуватимуть 4 приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта.

Також з 25 червня Укрзалізниця відміняє курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях України. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів зруйновані 110 км доріг та 90 мостів.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, на заході України внаслідок повені пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта.