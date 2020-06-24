Річка Лімниця затопила три села на Прикарпатті

В Івано-Франківській області після сильних дощів річка Лімниця затопила три села - Поплавники, Придністров’я та Ганнівці.

Про це повідомляє Дністровське басейнове управління водних ресурсів (БУВР).

«Внаслідок різкого підняття рівня води у місці впадання р. Лімниці в р. Дністер пройшов перелив через корінний берег з виходом на заплаву. Затоплено села Поплавники, Придністров'я, Ганнівці», - повідомляє Дністровське БУВР.

Раніше у Калуському районі через розлив річки Лімниця затопило село Перевозець. Жителів села відселили.

На Прикарпатті підтоплені понад 160 населених пунктів, зруйновані 110 км доріг та 90 мостів.

Лімниця (Ломниця) — річка в Україні, в межах Рожнятівського, Калуського і Галицького районів Івано-Франківської області. Права притока Дністра. Лімниця бере початок із джерел на північних схилах гори Буштул у Ґорґанах, на висоті близько 1150 м. Тече переважно на північний схід. Впадає у Дністер біля села Шевченкове.