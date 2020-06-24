На Київщині за добу - 47 нових випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 2332 випадки захворювання на коронавірус, за добу - 47.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2332 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 47", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки у населених пунктах Обухівського, Києво-Святошинського, Баришівського, Білоцерківського, Бориспільського, Броварського, Бородянського, Васильківського, Вишгородського, Іванківського, Макарівського, Миронівського, Кагарлицькому, Переяслав-Хмельницькому,

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Поліському, Рокитнянському, Ставищенському, Таращанському, Згурівському, Богуславському, Фастівському, Сквирському, Тетіївському, Яготинському районах.

На стаціонарному лікуванні знаходяться 263 пацієнтів, на самоізоляції – 2069.

Одужало 1147 осіб, з них 88 дітей). За час пандемії померло – 47 осіб.

Як повідомлялось, станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені за добу 940 нових випадків коронавірусу.