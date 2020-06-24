На заході країни повені пошкодили дороги й два залізничні перегони - Криклій

У західній частині України триває ремонт двох залізничних перегонів та ліквідація підтоплень доріг внаслідок повеней.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Другу добу працівники транспорту працюють над ліквідацією наслідків повені у західному регіоні, щоб найшвидше забезпечити рух автошляхами та залізницею", - написав Криклій.

Він додав, що пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин та Микуличин-Ворохта. Тому відучора було тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ.

"Наслідки підтоплень на автошляхах ліквідовують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24", - додав Криклій.

Він зауважив, що роботи не зупиняються ні на хвилину.

Крім того, міністр зауважив, що Укрпошта через негоду мала труднощі з доставкою пенсій до окремих районів, але "все обов’язково буде традиційно доставлено".

Також міністр опублікував відео, на якому внаслідок повені затоплюється залізнична колія.

Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

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За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

На ранок 24 червня на Прикарпатті залишаються підтопленими 165 населених пунктів.

Вранці у вівторок Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: ДСНС