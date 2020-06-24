На Прикарпаття через паводки також вилетіли глави Нацгвардії й ДСНС

В Івано-Франківську область для координації сил у подоланні негоди вилетіли також голова ДСНС України Микола Чечоткін і командувач НГУ Микола Балан.

Про це інформує пресслужба НГУ у Facebook.

«Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

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Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Арсен Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.

Фото: пресслужба НГУ