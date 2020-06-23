На Донеччині до 1 вересня планують здати в експлуатацію п’ять шкіл та п’ять садочків

В Донецькій області в межах «Великого будівництва» до 1 вересня побудують п’ять шкіл та п’ять дитячих садочків.

Про це 23 червня заявив на засіданні колегії в Краматорську голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, повідомляє сайт ОДА.

«Школи й садочки, які входять до програми «Велике будівництво», 1 вересня повинні бути готові... П’ять шкіл, п’ять садочків повинні бути здані безальтернативно. Післязавтра я буду в Офісі Президента і повідомлю главі держави і наш відсоток готовності, і про те, що програма буде виконана. Я за свої слова звик відповідати», - сказав очільник області.

Він нагадав, що в межах програми на об’єктах буде встановлене відеоспостереження, щоб можна було бачити стан робіт в режимі реального часу.

Кириленко також повідомив, що стадіони та дороги, які входять до програми «Велике будівництво», повинні бути готові в регіоні 15 жовтня.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua