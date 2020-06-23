ДБР прийшло з обшуком до Одеської мерії

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в Одеській міськраді у справі закупівлі безкоштовних онлайн-підручників на 13 млн грн.

Про це інформує пресслужба відомства.

"В рамках розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі онлайн-підручників, які були у вільному доступі, проводять 16 санкціонованих судом обшуків за місцем роботи і мешкання осіб, що можуть бути причетними до зазначеного злочину", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 18 червня 2018 року посадові особі Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. За його результатами з приватним підприємством було укладено договір та проведено оплату послуг з доступу до підручників на суму 13 млн грн.

Приватне підприємство, яке було визнано переможцем тендеру, "надало доступ" до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти.

2019 року посадові особи повторно внесли завідомо недостовірні відомості щодо ефективності реалізації вказаної програми та внесли відповідні зміни до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки з питань потреби фінансування вказаних заходів.

Слідством встановлено, що посадовці залучали до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг. В подальшому бюджетні кошти привласнювались шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання із подальшим переведенням їх у готівку та розподілом між усіма учасниками схеми.