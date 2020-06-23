Коронавірус не передається через питну воду - директор «Рівнеоблводоканалу»

Розмови про те, що нібито коронавірус може передаватися через питну воду, не мають під собою жодних підстав.

Так прокоментував розмови про роль в епідеміологічній ситуації питної води, які з’явилися після включення Рівного до списку міст, де посилили карантинні заходи, директор “Рівнеоблводоканалу” Андрій Карауш.

«Я із впевненістю скажу, що через водопровідну воду заразитися COVID неможливо. Поясню чому: місто Рівне має всю чисту воду з артезіанських свердловин. З глибини 100 -110 метрів. Це – закрита система. Контактів з людьми і довкіллям – мінімум», - наголосив Карауш.

За його словами, вода, перед тим як потрапити у мережу проходить очистку і знезараження. «Відповідно до санітарних норм у нашій воді повинен бути залишок хлору. Відповідної концентрації, щоб він не був шкідливий для здоров’я. Ми в Рівному знезаражуємо воду гідрохлоридом натрію марки “А”. І ще спочатку карантину, з березня місяця, збільшили дозу гідрохлориду до 0,6 мг на літр», - зазначив він.

Що стосується стану міст і сіл з поверхневим водопостачанням, як уточнив Карауш, природні водойми мають інсоляцію. Тобто вплив сонячної радіації унеможливлює розвиток вірусів. Загроза поверхневих вод може бути лише бактеріальною. І вимагає відповідних заходів очистки води саме від бактеріального забруднення або паразитарного.

За словами фахівця, інформація стосовно небезпеки від води стосувалася Парижа. Але там є роздільна система питного водопостачання (на технічну і питну воду). «Тому, згадана інформація скоріш, була думкою, аніж правдою», - впевнений він.

Карауш також нагадав, що коронавірус не скидає своїх обертів у багатьох місцях. Навпаки – ще більше охоплює велику кількість людей. Не тільки в Україні, але й в Пекіні ввели карантин. На жаль, поки даність така. «І поки світ не створить ліки - ми будемо мати відповідну картину», - додав очільник «Рівнеоблводоканалу».