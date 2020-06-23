На Тернопільщині COVID-19 поширюється вдвічі швидше за норму

Кількість хворих на COVID-19 на Тернопільщині більш як удвічі перевищила допустиму норму.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 не має перевищувати 10%, у нас вже сягнула 22,8%. За цим показником область не відповідає доведеним вимогам, визначеним Постановою Кабінету міністрів. Тому вона належить до регіонів із значним поширенням COVID-19. Комісія техногенно-епідемічної та надзвичайної ситуації рекомендує переглянути та посилити протиепідемічні заходи у 7 районах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно з рішенням комісії, в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування робочий день розпочинається о 8 год. ранку; в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду - о 10 годині.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 23 червня в області зареєстровано 1744 випадки захворювань на COVID-19, 27 - летальних, 1079 людей одужали.

Станом на ранок 23 червня загалом в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, за добу зареєстровано 833 нових випадки.