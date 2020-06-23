На Київщині підтвердили 2285 випадків коронавірусу, за добу - 49

У Київській області підтверджено 2285 випадків захворювання на коронавірус, за добу зафіксовано 49 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2285 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 187 дітей та 439 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 49", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Обухівському р-ні зафіксовано 264 випадки, у Києво-Святошинському – 522, Баришівському – 59, Білоцерківському – 14, Броварському – 89, Бородянському – 32, Васильківському – 64, Вишгородському – 41, Іванківському – 9, Макарівському – 20, Миронівському – 34, Кагарлицькому – 39, Переяслав-Хмельницькому – 13, Поліському – 2, Рокитнянському – 7, Ставищенському – 10, Таращанському – 2 , Згурівському – 7, Богуславському – 10, Фастівському – 11, Сквирському – 3 , Тетіївському – 7, у Яготинському районі – 4.

Зокрема: м. Біла Церква – 115; смт. Баришівка – 8; м. Бровари – 77; м. Бориспіль- 75; смт Бородянка – 24; м. Буча – 57; м. Березань- 25; м. Васильків – 39; смт. Володарка – 4; м. Вишгород – 36; м. Ірпінь – 122; м. Макарів -5; м. Фастів – 43; м. Миронівка – 6; смт. Ворзель – 10; смт. Гостомель – 21; смт. Коцюбинське – 50; смт. Ставище – 6; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів –3; м. Переяслав - 20; смт. Рокитне – 14; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 84; смт. Згурівка – 3; смт. Іванків – 6; м. Тетіїв – 26; м. Славутич -2.

З них на стаціонарному лікуванні – 259, на самоізоляції – 2026. Одужала 1141 особа (у т.ч. 88 дітей). За час пандемії померли 47 осіб.

Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, зокрема за добу - 833.